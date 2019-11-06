بوقرة: مباراتنا أمام حتا تساوي 6 نقاط

المصدر: الفجيرة-محمد فضل

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة أن مباراتهم بعد غد الجمعة أمام حتا تمثل له أهمية كبيرة وأن الفائز فيها سينال 6 نقاط مشيراً إلى أن المواجهة المرتقبة تجمع فريقين يبحثان عن تأمين وضعيتهما مبكراً وسط جدول الترتيب، وذلك لتجنب دائرة الهبوط التي تحدث دائماً في أخر الجولات.

وأكد بوقرة أن المباراة تأخذ جل اهتمامه وهي بمثابة مفترق طرق للفريقين وألمح إلى أن الفجيرة لو تخطى عقبة الإعصار سيدخل ضمن فرق الوسط وأن الانتصار سيمنح لاعبي فريقه روح جديدة، لكنه عاد وحذر في نفس الوقت نجوم الفجيرة من خطورة الفريق الزائر والذي يلعب كرة قدم جيدة ويمتلك مدرب شاب طموح، مشيراً إلى أن أسلوب حتا يقوم على الاستحواذ على الكرة حيث ظهر ذلك في اخر مباريات الفريق الدورية.

وعبر بوقرة عن سعادته بعودة لاعبي فريقه لمشوار التألق وقال "عدنا للتألق من خلال مواجهة الشارقة الماضية التي كنا فيها الطرف الأفضل ولولا بعض الظروف والهفوات التي رافقت المباراة لعدنا بنقطة على أقل تقدير".

كما دافع بوقرة عن المحترفين الأجانب منوهاً إلى أن الليبيري جبور يمتلك الكثير ليقدمه للذئاب وفقط ينتظر تسجيل هدفه الأول مع الفجيرة وبعدها سترون لاعباً مختلفاً يسجل الأهداف.