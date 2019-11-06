خيمينيز يؤكد على صعوبة مواجهة الوصل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الإسباني لويس خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة مواجهة الوصل المقررة بعد غد الجمعة على استاد آل نهيان في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي بـ "الصعبة"، مشيراً إلى أنه سيحاول إيجاد الحلول للتغلب على غياب أكثر من مدافع في ظل افتقاد الفريق لجهود حمدان الكمالي للإيقاف، وحسين عباس وأحمد راشد وعبد الله الكربي للإصابة.

وقال:" مباراتنا مع الوصل ليست سهلة، ولكننا نسعى للفوز والاستمرار بنفس النهج والعمل بنفس القوة من أجل مواصلة الانتصارات".

وعن مدى تأثير خسارة الوصل أمام اتحاد جدة في البطولة العربية استبعد حدوث تأثير سلبي على المنافس خاصة وأنه أراح عدد من لاعبيه الأساسيين في المباراة.

وأوضح خيمينيز أن الدفع باللاعب محمد برغش في مركز جديد في المباراة الماضية أمام الظفرة كونه لاعب تكتيكي ومهم بالنسبة للفريق وبإمكاننا الاستفادة منه في أكثر من مركز، وقد لعب مباراة جيدة وسجل هدفاً وصنع آخر، لافتاً إلى أنه سيحدد إمكانية الاستعانة بعنصر شاب لتعويض غياب الكمالي المهم في الخط الخلفي.