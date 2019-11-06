تأخير انطلاقة الجولة العاشرة لدورينا 24 ساعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أجرت رابطة المحترفين، تعديلات على مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري الخليج العربي، لتتأخر انطلاقة الجولة 24 ساعة، وبعدما كانت مقررة يومي 6 و7 ديسمبر المقبل، تقرر أن تقام يومي 7 و8 من الشهر نفسه.



وجاء قرار التعديل، بناء على طلب من لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، من منطلق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والمقرر إقامتها يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، من حيث عدد الأيام التي تفصل بين المباريات.



ووفق التعديل الجديد، سيلتقي يوم 7 ديسمبر المقبل، اتحاد كلباء مع الوحدة والعين مع الظفرة والشارقة مع عجمان وحتا مع النصر، بينما يلتقي في اليوم التالي، الفجيرة مع بني ياس وخورفكان مع شباب الأهلي والوصل مع الجزيرة.