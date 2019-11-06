الأحبابي وليكو وحارس اتحاد كلباء الأفضل في أكتوبر

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حصد ثنائي نادي العين بندر الأحبابي وإيفان ليكو جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في دوري الخليج العربي لشهر أكتوبر بينما توج حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله بجائزة أفضل حارس مرمى في الشهر بعد نهاية التصويت.

وتوج الأحبابي بجائزة أفضل لاعب التي تنافس عليها خمسة لاعبين لأول مرة، بعد أن حصد 36% من الأصوات، متفوقًا بفارق بسيط على زميله في الفريق التوغولي كودجو لابا الذي حصل على 32% من أصوات الجمهور.

الاسباني ألفارو نيغريدو مهاجم النصر جاء ثالثًا بينما حل لاعبا الشارقة إيغور كورونادو وريكاردو غوميز في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

من جانبه أصبح حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله أول لاعب من النمور يفوز بإحدى جوائز الأفضل الشهرية منذ بداية الموسم، حيث تفوق على حارس مرمى النصر أحمد شامبيه بعد منافسة شرسة، فحصد جمال عبدالله 38% من الأصوات بينما فاز شامبيه ب36%، وحل حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ثالثًا ب26% من إجمالي الأصوات.

وبعد منافسة قوية بين المدربين الثلاثة الذين ترشحوا لجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر، كانت الغلبة في جائزة أكتوبر لمدرب العين الكرواتي إيفان ليكو الذي جمع 44% من الأصوات، متفوقًا على مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري الذي حاز على 30% من الأصوات، بينما جاء مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا، الذي كان قد فاز بجائزة سبتمبر، ثالثًا ب26% من الأصوات.

وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي التي ستنطلق غداً الخميس.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر يتم اختيارها عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على أداء اللاعبين في دوري الخليج العربي. فقط، وقد شملت إحصائيات شهر أكتوبر مباريات الجولة السادسة من دورينا والتي أقيمت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.