حسن زهران: لن تحبطنا 3 مباريات

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

انتظر مدافع فريق عجمان حسن زهران 200 يوم بالتمام والكمال، فصلت بين مشاركته في آخر مباريات دوري الموسم الماضي أمام الظفرة، وعودته للمشاركة هذا الموسم في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، عندما دخل بديلاً منتصف الشوط الثاني لمباراة فريقه أمام مضيفه شباب الأهلي والتي كسبها الأخير 3-1، لم يهنأ زهران بعودته للعب التنافسي بعد طول غياب حزناً على خسارة فريق للمرة الثالثة على التوالي، لا سيما بعد البداية المميزة في أول 3 جولات حصد فيها عجمان 7 نقاط.

لا تبرير للنتائج

وعبر زهران عن حزنه للخسارة في حديث مع «البيان الرياضي»، أوضح فيه أن فريقه لم يستحق خسارة كل النقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي، وقال إن كل مباراة لها ظروفها وكان في مقدور الفريق تحقيق نتائج إيجابية في مباراتين على الأقل، مؤكداً أن الإحباط لن يعرف طريقاً إلى نفوسهم برغم حسرتهم على الخسارة 3 مرات.

وقال زهران إن الإصابات التي حدثت في مباراتي الظفرة والوحدة لها تأثير وبالذات إصابة المحترف المالي دومبيا أمام الظفرة، ولكنه لا يميل للتبرير في مثل هذه المواقف، ويركز مع زملائه على تصحيح الوضع والنظر للأمام.

وأوضح حسن زهران أن جميع فرق دوري الخليج العربي هذا الموسم تملك مقومات المنافسة بغض النظر عن الأسماء، ولكن فريقه واجه منافسين عليهم ضغوط كبيرة وعائدين من خسارة، مثل الوحدة الذي واجه عجمان وهو في موقف صعب، وشباب الأهلي الذي استقبل عجمان بعد خسارته من النصر، وقال إن هذه المواقف تكون مؤثرة نوعاً ما، خاصة وأنهما من الفرق الكبيرة التي تنافس على الألقاب.

انتظار طويل

وقال حسن زهران إنه انتظر كثيراً ليعود إلى التشكيلة بعد فترة الإصابة الصعبة التي جعلته يغيب عن مباريات كأس الخليج العربي في بداية الموسم ثم 5 جولات من الدوري، وكان تواقاً لتكون عودته متزامنة مع تحقيق نتيجة إيجابية، ولكنه اعتبر أن هذا هو حال كرة القدم، وأشار إلى أن الخسارة في 3 مباريات على التوالي، شيء محزن ولكنه لن يحبطهم كلاعبين أو جهاز فني، لأن الفريق قادر على العودة لتصحيح وضعه وتحقيق الانتصارات.

وأشار زهران إلى أن مواجهة خورفكان في الجولة السابعة، ستكون أقوى من المواجهات السابقة، قائلاً: «الدوري لا توجد فيه فروقات عندما ينزل الفريقان للملعب، وكل طرف لديه نفس الحظوظ والطموحات في تحقيق الفوز»، مؤكداً قدرتهم على تحقيق النتائج المرجوة في بقية المشوار الطويل للدوري، وأن تركيزهم ينصب حالياً على معالجة أي أخطاء حدثت في المباريات السابقة، والالتزام بما يقوله المدرب.