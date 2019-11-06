بطلا السوبر والاتحاد في نهائي كأس الإمارات للصالات اليوم

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

تشهد صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة بالشارقة في السابعة من مساء اليوم المواجهة القوية والجماهيرية بين فريقي شباب الأهلي حامل اللقب والبطائح في نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات في نسخته الثانية، وجاء تأهل الفريقين للنهائي بعد بداية مميزة هذا الموسم، حيث حصل شباب الأهلي على لقب السوبر في أغسطس الماضي.

فيما نال البطائح الشهر الماضي لقب كأس الاتحاد وهو اللقب الأول في تاريخ النادي، زيادة على احتلاله مركز الوصيف للدوري الماضي فيما جمع شباب الأهلي «ثلاثية الموسم» وانتهت آخر مباراة بين الفريقين في الدور التمهيدي وفاز بها البطائح 3-1 وجاء تأهلهما على حساب خورفكان والنصر في نصف نهائي البطولة.

وتبدو حظوظ الفريقين متكافئة، وأوضح عمران عبدالله النعيمي أمين سر اللجنة التنفيذية ومشرف المسابقات اكتمال ترتيبات حفل ختام كأس الإمارات وأن اللجنة وجهت الدعوة إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومحمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة وأعضاء المجلس الرياضي واتحاد الكرة والأمانة العامة للهيئة واللجنة الأولمبية.

وعن إجراءات المباراة، ناشد الجمهور بالالتزام بالضوابط والبقاء في المدرج المخصص لهم منذ بداية المباراة وحتى نهايتها خصوصاً أن المباراة سوف تحظى بحضور جماهيري كبير كما حدث في نصف النهائي، ووجه عمران عبد الله الشكر إلى إدارة نادي مليحة لاستضافة معظم الأحداث الرياضية الخاصة بلجنة كرة الصالات في الفترة الماضية.