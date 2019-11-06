24 لاعباً في قائمة «الأبيض» للقاء فيتنام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول فان مارفيك قائمة الأبيض، استعداداً لمواجهة منتخب فيتنام يوم 14 نوفمبر الجاري في العاصمة هانوي ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

واحتل الجزيرة الصدارة من حيث اللاعبين المدعوين لتشكيلة المنتخب، وضم مارفيك 8 لاعبين من الجزيرة، بينما جاء في المركز الثاني شباب الأهلي، والذي انضم من صفوفه 4 لاعبين، وفي المركز الثالث يأتي كل من العين والنصر ولكل منهما 3 لاعبين، بينما لكل من الشارقة والوصل والوحدة لاعبان فقط من الـ24 لاعباً الذين استدعاهم المدرب الهولندي.

تجمع

ويبدأ الأبيض تجمعه في دبي مساء بعد غدٍ الجمعة بعد نهاية مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري الخليج العربي، استعداداً للسفر إلى العاصمة التايلاندية بانكوك فجر السبت لإقامة معسكر خارجي لمدة أربعة أيام قبل التوجه إلى هانوي لخوض مباراة فيتنام.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة فان مارفيك قد حرص على حضور مباريات دوري الخليج العربي لمتابعة مستوى اللاعبين المنضمين للقائمة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض الأندية والالتقاء بالأجهزة الفنية للتنسيق أكثر حول برامج اللاعبين الدوليين.

كما أنهى الجهاز الإداري ممثلاً بالدكتور حسن سهيل مشرف المنتخب، وإسماعيل راشد مدير المنتخب كافة الأمور الإدارية واللوجيستية في بانكوك وهانوي، مثل ملاعب التدريب ومقر الإقامة والمواصلات.

غياب

ويغيب عن صفوف منتخبنا في مباراة فيتنام الهداف علي مبخوت لحصوله على إنذارين وأحمد برمان وخليل إبراهيم للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة الظهير الأيسر لنادي شباب الأهلي يوسف جابر لصفوف المنتخب مجدداً بعد تألقه في مباريات دوري الخليج العربي، كذلك حبيب الفردان.

ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث بالمجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على ماليزيا بهدفين لهدف في كوالالمبور وعلى إندونيسيا بخماسية نظيفة بدبي، قبل أن يخسر مواجهته أمام تايلاند بالجولة الماضية بهدفين لهدف.

وتأتي عودة يوسف جابر للمرة الأولى منذ عام 2012، حيث كانت آخر مباراة له في عهد المدرب مهدي علي أمام اليابان في طوكيو، ويعتبر أفضل ظهير أيمن في دوري الخليج العربي هذا الموسم

كما شهدت عودة حبيب الفردان بعد أن غاب عن تشكيلة الأبيض خلال مباراتي إندونيسيا وتايلاند، وغاب عن قائمة الأبيض خليل إبراهيم وأحمد برمان للإصابة، وعلي مبخوت بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة المنتخب أمام تايلاند.

تشكيل

ضمت قائمة منتخبنا الأول 24 لاعباً، والتي أعلن عنها المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك، وهم: علي خصيف، وسالم راشد، وخليفة الحمادي، وخلفان مبارك، وعمر عبدالرحمن، ومحمد العطاس، وعبدالله رمضان، وزايد العامري (الجزيرة) حمدان الكمالي، محمد برغش (الوحدة)، وخالد عيسى، ومحمد شاكر، وبندر الأحبابي (العين) وعادل الحوسني، والحسن صالح (الشارقة) ووليد عباس، ويوسف جابر، وإسماعيل الحمادي، وأحمد خليل (شباب الأهلي دبي) وجاسم يعقوب، وطارق أحمد، وحبيب الفردان (النصر) وعلي صالح، وعلي سالمين (الوصل).