جوهر يتصدر قائمة أفضل 5 نجوم في نهائي «أبطال آسيا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تصدرت الكرة الإماراتية المشهد قبل أيام من ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019، والمقرر يوم السبت المقبل في الرياض، بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، بعدما تصدر نجم المنتخب الوطني ونادي العين السابق، سالم جوهر، قائمة أفضل خمسة نجوم في مواجهات الدور النهائي في تاريخ البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية الآسيوية.

وأشار الاتحاد الآسيوي في تقريره على موقعه الرسمي، إلى أن سالم جوهر، والذي شارك في نهائي دوري أبطال آسيا 2003، قام بتسجيل اسمه في تاريخ البطولة، عندما سجل أول هدف في نهائي دوري أبطال آسيا على الإطلاق، في الظهور الأول للبطولة بنظمها الحديث عندما تواجه العين وتيرو ساسانا التايلاندي في النهائي.

وأقيمت مباراة الذهاب من النهائي يوم 3 أكتوبر 2003، على ملعب استاد طحنون بن محمد في العين، وركض جوهر بالكرة على بعد 25 ياردة على الأقل من مرمى المنافس، قبل أن يطلق صاروخاً بالقدم اليسرى استقر في شباك حارس مرمى تيرو ساسانا.

وأوضح الاتحاد أنه بعد هذا الهدف، أضاف محمد عمر الهدف الثاني قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، ليمنح العين التقدم بنتيجة 2-0 متوجهاً إلى لقاء الإياب في بانكوك بأفضلية نسبية، حيث كان هدف ثيردسك تشيمان غير كافٍ لمنع جوهر وزملائه من رفع اللقب القاري للنسخة الأولى من البطولة.

أما اللاعبون الأربعة الآخرون، فهم محمد نور لاعب الاتحاد السابق في نهائي 2004، ويويشيرو ناغاي لاعب أوراوا ريد دايموندز في نهائي 2007، وأنتي كوفيتش لاعب غرب سيدني وندررز في نهائي 2014، واليكسون لاعب غوانغزهو إيفرغراند في نهائي 2015.