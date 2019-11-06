«البيان» و«مركز الأخبار» إلى المربع الذهبي لتحدي الكرة

المصدر: دبي - خالد المهيري

في ختام مباريات المجموعة الأولى، لبطولة تحدي كرة القدم، التي تنظمها لجنة الألعاب الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام ضمن فعاليات المؤسسة في تحدي دبي للياقة البدنية، تأهل فريقا البيان ومركز الأخبار إلى نصف النهائي. في المباراة الأولى تغلب فريق البيان على منافسه فريق توصيل، بنتيجة 10 أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة تسيّدها فريق البيان منذ البداية.

وفي المباراة الثانية فجر فريق مركز الأخبار مفاجأة من العيار الثقيل، بتغلبه على فريق تلفزيون دبي، بهدفين مقابل لا شيء، على جانب آخر، يلتقي اليوم في ختام مباريات المجموعة الثانية فريق سما دبي مع نظيره الإمارات اليوم، فيما يواجه فريق مسار منافسه دبي الرياضية.