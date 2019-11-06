الشحي.. زيارة مؤثرة للاعبي «العنابي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

لم تمنع الحالة الصحية المشجع الوحداوي إبراهيم الشحي من السفر من رأس الخيمة إلى أبوظبي من أجل حضور تدريبات الوحدة في استاد آل نهيان الذي يستعد لخوض مباراة الوصل بعد غد الجمعة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الوحدة مقطع فيديو لحضور المشجع المسن إبراهيم الشحي الذي يعشق العنابي منذ 30 عاماً، إذ حرص لاعبو الفريق على مصافحته والاستماع له تقديراً وعرفاناً للمشقة التي تكبدها من أجل مؤازرة الفريق في التدريبات، فيما أهدى قائد الفريق إسماعيل مطر قميصه الذي يحمل الرقم 10 للمشجع الوفي.

وكشف الشحي أنه عاشق ومحب للكيان الوحداوي منذ 30 عاماً لم يفوت فيها مشاهدة أي مباراة للعنابي، مشيراً إلى أنه يستمتع بمشاهدة قائد الفريق إسماعيل مطر وجمهور «أصحاب السعادة» في المدرجات.