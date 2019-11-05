بن غليطة يجدد الثقة في قضاة الملاعب

المصدر: دبي-العوضي النمر

جدد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة الثقة في قضاة الملاعب، مؤكدا على مكانة التحكيم الإماراتي المتميز محليا وقاريا، ومطالبا بضرورة تجاوز أي محطة سلبية والمحافظة على تلك المكانة من خلال التدريبات المتواصلة، والاستفادة من التحليل الأسبوعي، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت دون النظر للمتربصين، مؤكداً على دعم اتحاد الكرة لمنظومة التحكيم من أجل الاستمرار في التميز.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اتحاد الكرة بقضاة الملاعب مساء اليوم الثلاثاء على هامش جلسة البرلمان الأسبوعية، وبحضور مسلم الكثيري رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة وعلى الطريفي مدير إدارة الحكام، ووجه مسلم الكثيري الشكر إلى رئيس اتحاد الكرة على دعمه الكبير للحكام واحتواء تلك الأزمة العابرة التي ستزيد الحكام عزيمة وإصرارا على التميز خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اتحاد الكرة اجتماعات تحكيمية مكثفة يوم أمس، من أجل احتواء أزمة التحكيم التي برزت خلال الأيام الماضية. بدأت باجتماع لجنة الحكام حيث تمت مناقشة العديد من الأمور التحكمية منها رسائل الاحتجاج التي وردت من عدة أندية على أداء بعض الحكام في المباريات السابقة، وتم الرد عليها. وتقارير عن أداء الحكام في الجولات الماضية لدوري الخليج العربي. وكذلك تقرير عن كيفية تعامل الحكام مع تقنية الفار. وتقرير عن خطوات العمل خلال الفترة المقبلة، والمشاريع التي تنظمها اللجنة من أجل الارتقاء بأداء الحكام والمنظومة التحكيمية.

كما أجرى الحكام التدريب البدني الأسبوعي على ملعب ذياب عوانة، وحضور جلسة البرلمان الأسبوعية التي تم خلالها تحليل أداء الحكام في المباريات الماضية.