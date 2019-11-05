داسيلفا: نسعى لإيقاف صحوة النصر والعودة بالنقاط

المصدر: كلباء - محمد فضل

وصف الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء مباراة العميد "بالصعبة" مشيراً إلى الجاهزية المطلقة للاعبي فريقه، وحرصهم في نفس الوقت على المشاركة في لقاء ملعب آل مكتوم بعد غدِ الخميس. وأشار المدرب إلى أن تفكيره ولاعبيه ينصب فقط في تحقيق "النصر" على العميد. وقال: "نرغب في العودة من دانة الدنيا بالعلامة الكاملة، والتي تعتبر حق مشروع للفريقين". نافياً في ذات الوقت وجود أي إصابات في صفوف فريقه أو غيابات أخرى. مشيراً إلى أن الحالة المعنوية وسط لاعبي فريقه تبدو عالية عقب تحقيق الفوز الثاني في المسابقة على بني ياس والوصول إلى 6 نقاط.

وحذر مدرب كلباء من خطورة لاعبي النصر، حيث شهد لهم أكثر من مباراة منذ مجيئه، وآخرها كان أمام خورفكان على ملعب كلباء. منوهاً بأن الفريق الأزرق تغير تماماً بعد تولي المدرب الكرواتي كورنسلاف لزمام الأمور، والذي تمكن من تحقيق 3 انتصارات متتالية للعميد. وأوضح: "سيكون هدفنا بالتأكيد إيقاف صحوة النصر والعودة بالنتيجة المرجوة". لافتاً إلى أنه نصح لاعبيه بضرورة إغلاق المنافذ والحد من خطورة أخطر لاعبي الفريق الأزرق في المقدمة الهجومية بقيادة الإسباني الفار نيغريدو. مشيراً إلى أن أسلوب النصر يميل للجماعية أكثر من الفردية، ولذلك سيضع الاستراتيجية الكفيلة بإحباط خطط مدرب النصر.

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال داسيلفا: "ما يهمني الآن هو ظهور فريقي بالشكل المطلوب. وأتمنى أن يكونوا نسوا ما حدث في الشوط الثاني أمام بني ياس. بعد أن كاد الأخير يعود بنقطة من ملعب كلباء". منوهاً بأنه قام بتصويب أخطاء المباراة السابقة. ووجه عدة نصائح للاعبين وتمنى عليهم أن يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم.