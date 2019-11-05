العنبري: نتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية أمام الجزيرة

المصدر: الشارقة- عز الدين جادالله

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة صعوبة مواجهة فريقه بنظيره الجزيرة؛ مشيراً إلى أن الشارقة يتطلع إلى مواصلة النتائج الإيجابية والعودة بالنقاط الثلاث وهذا هو المهم.

ويحل الشارقة ضيفاً على نظيره الجزيرة غداً ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي.

وقال: ندخل المواجهة بصفوف مكتملة وندرك أهمية المباراة ونسعى إلى الظهور بشكل جيد وإن كنا قدمنا مردوداً طيباً أمام حتا والفجيرة حيث امتلك الفريق روح الإصرار والعزيمة وثقافة الفوز وهذا أمر مهم.

وأضاف: نحن محظوظون بوجود عمر عبد الرحمن " عموري" وايغور ونتوقع مباراة قمة ونتمنى أن يستمتع بها الجمهور، لقد قمنا بتحضيراتنا المعتادة وننظر إلى كل مباراة على أنها مهمة فلا توجد مباراة سهلة، والجميع يعرف مستوى الجزيرة الذي يمتلك كوكبة من اللاعبين المواطنين والأجانب المميزين لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين وفي قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية؛ خصوصا وأن لاعبي الشارقة يكونون أكثر تركيزاً وحضوراً في المباريات المهمة لذا فأنا متفائل.