نادر: تشجيع الجمهور يضعني أمام مسؤولية كبيرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد يحيى نادر، لاعب متوسط ميدان العين، أن تألقه في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة وتشجيع جمهور العين له، مع الإشادة بما قدمه يعزز دوافعه ويضعه أمام مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل، والقتال من أجل مساعدة الفريق في تحقيق النتائج المنشودة. وأكد إنه دائما رهن إشارة المدرب، موضحا أن تألقه يعود إلى مواظبته على التدريبات ومضاعفة الجهد والانضباط والتقيد بتوجيهات المدرب الذي وضع ثقته فيه، فضلا عن مساعدة زملائه له.

وقال: "مواجهة بني ياس يوم الخميس المقبل لن تكون سهلة، لأن المنافس قوي وطموح وسيقاتل من أجل الفوز والظفر بنقاط المباراة. خصوصا وهو يلعب بأرضه ووسط جمهور، ولكننا عازمون على العودة بالنقاط الثلاث مع كامل احترامنا له ونحن نثق في قدراتنا وإمكانية تحقيق هدفنا".