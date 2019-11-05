ليكو: التحكيم ظلمنا وأفقدنا خمس نقاط

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتقد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني لفريق نادي العين، أن فريقه تضرر من أخطاء التحكيم وفقد خمس نقاط خلال المباريات السابقة، لافتا إلى أنه وفي مباراة الجزيرة الأخيرة وبعد مشاهدة ما حدث عدة مرات تأكدنا أن المدافع محمد شاكر لم يكن يستحق الطرد لأنه لم يسلم لاعب الفريق المنافس. "ما اضطرنا للعب بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر للمباراة، ومع ذلك تجاسر اللاعبون على أفضل نسق في اللقاء وكانوا الأفضل في أحيانا كثيرة، وينبغي ألا نسمح لمثل الأمور بالتأثير على دوافعنا وأن نقاتل دون توقف".

وأضاف مدرب العين، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي الخاص بالكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة بني ياس، يوم الخميس على ملعب الأخير لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين: "أمامنا تحد جديد وعلينا تناسي ما حدث والاتجاه بتفكيرنا وتركيزنا إلى المباراة. لأن المنافس قوي، وقدم مستويات متميزة لا تعبر عن موقعه في الترتيب، وهو يملك لاعبين يتمتعون بالمهارات والقوة، ولذلك يجب علينا أن نحافظ على تركيزنا لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث".

وعما إذا كان سيعتمد على سعيد جمعة في قلب الدفاع بعد تألقه في المباراة السابقة أمام الجزيرة، أوضح: "بعد الطرد كان علينا إما أن نخرج مهاجما، ونسعى للخروج بالتعادل، وإما أن نعتمد على اللاعبين الموجودين ونسعى للفوز، وقد اعتمدنا الخيار الثاني ووضعت ثقتي في سعيد جمعة، الذي قدم أداء متميزا. ولكن بالطبع لدينا أكثر من لاعب غيره يجيدون اللعب في نفس الوظيفة، وسنرى ما يمكن فعله في المباراة المقبلة بعد التدريب الأخير".