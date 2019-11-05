رازوفيتش: الإصابات لن تمنعنا من الفوز على شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي: احمد عيسى

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، أن الإصابات لن تمنع فريقه من تحقيق الفوز على شباب الأهلي في مباراة الخميس ضمن الجولة السابعة من الدوري، ذاكراً أنهم في كل الظروف يسعون إلى تحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن كل لاعب تتاح له الفرصة يجب أن يقدم أفضل ما عنده.

وأضاف : حتى برشلونة يتأثر إذا غاب عنه 4 لاعبين، ولكن هذا ليس مبرراً دائما للخسارة، نحن لعبنا الموسم الماضي بنقص كبير في العديد من المباريات ولكننا حققنا في البعض منها الانتصارات، أما المؤكد أن غياب أي لاعب لايكون جيدا سواء مع الظفرة أو الفرق الأخرى.

وقال رازوفيتش إنهم ينتظرون مباراة شباب الأهلي باهتمام كبير من أجل تقديم أفضل ما عندهم والعمل على إيقاف النتائج السلبية بعد أن تعرض الفريق للخسارة في الجولتين الماضيتين، ذاكراً أنه على ثقة بأن فريقه قادر على العودة للانتصارات رغم صعوبة المهمة وقوة الخصم والنقص الذي يعاني منه.

وأثني مدرب الظفرة على شباب الأهلي قائلاً إنه فريق جيد وأنه يعرف تفاصيله الفنية بعد أن تابعه في المباريات السابقة إضافة إلى اللعب ضده خلال الموسم الماضي والحالي، وأضاف: لعبنا مؤخرا ضد شباب الأهلي وحققنا أمامه نتيجة إيجابية لكن بالتأكيد مباراة الخميس ستكون في ظروف مختلفة وفي منافسة مختلفة، ويجب أن نضاعف فيها من تركيزنا مع الإبتعاد عن الأخطاء.

وأشار المدرب الصربي إلى أن الرؤية غير واضحة بشأن مشاركة اللاعبين عبد الرحمن يوسف وإبراهيم سعيد لعدم التعافي التام من الإصابة، وأنه لن يجازف بإشراك أي لاعب إلا بعد التأكد من جاهزيته والعودة إلى قرار طبيب الفريق وأضاف : الإصابات اأفقدتنا عناصر مهمة في الفترة الماضية وليس لدينا استعداد لفقد لاعب آخر لذلك لن ندفع بلاعب قبل أن نطمئن على جاهزيته التامة.