كرونو: مواجهة كلباء الاختبار الأصعب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الكرواتي يورتشيتش كرونوسلاف مدرب النصر، أن مواجهة اتحاد كلباء لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي على استاد آل مكتوم، بعد غد، تعدّ الاختبار الأصعب منذ توليه قيادة الفريق منتصف الشهر الماضي.

وأرجع كرونو صعوبة المباراة إلى عاملين رئيسين، الأول الاعتقاد السائد لدى الجمهور ان النصر سيكون في طريق مفتوح للفوز بنسبة 100% بعد الانتصارات الثلاث المتتالية على حساب الوحدة وشباب الأهلي وخورفكان، وثانيا المستويات الجيدة التي يقدمها اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي وامتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين وخاصة الأجانب منهم.

وأوضح المدرب الكرواتي أن كرة القدم لا تعترف إلا بحقيقة الملعب ولا يوجد مباراة سهلة وهي الرسالة التي حرص على إيصالها إلى لاعبيه لتجنب استسهال المهمّة أمام اتحاد كلباء.

وشدد كرونو على ضرورة احترام الفريق المنافس والحفاظ على العزيمة نفسها التي أظهرها اللاعبون في الجولات الماضية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، ومعربا عن سعادته باستدعاء الثلاثي حبيب الفردان وطارق أحمد وجاسم يعقوب إلى المنتخب الوطني.

ويحتل النصر المركز 5 في جدول الترتيب بـ10 نقاط بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه الكرواتي، فيما يحتل اتحاد كلباء المركز 11 بـ 6 نقاط.