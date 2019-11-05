تغريم نادي العين 10 آلاف درهم بسبب هتافات جمهوره

المصدر: دبي - العوضي النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، نادي العين عشرة آلاف درهم لقيام عدد من جمهوره برمي أحذية في ملعب المباراة وتوجيه عبارات غير لائقة تجاه الحكم خلال المباراة الأخيرة بين العين والجزيرة في الدوري.

كما أوقفت لاعب نادي الوصل خالد سبيل مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم لقيامه بالاعتداء دون كرة على لاعب من فريق حتا، خلال مباريات الفريقين الأخيرة ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

كما عاقبت لجنة الانضباط أيضا لاعب فريق الجزيرة سعيد عمر بإيقافه أربع مباريات وتغريمه 2000 درهم لاعتدائه على لاعب من فريق شباب الأهلي خلال مباراة الفريقين في دوري تخت 14 سنة.