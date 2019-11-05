مدرب الجزيرة: أتوقع قمة مثيرة أمام الشارقة

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة مجدداً، مباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي الشارقة "الخميس" على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة7 للدوري، وكان فخر أبوظبي قد حل ضيفاً على العين في الجولة الماضية وانتهت سلبياً، ويتصدر "الملك" قائمة ترتيب الدوري بـ 16 نقطة في مقابل 11 نقطة لـ "فخر أبوظبي" في المركز الرابع.

من جانبه قال مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة إنه يتوقع قمة مثيرة تجمع بين فريقين كبيرين، على غرار مواجهة العين، وهذه المواجهة ستكون جماهيرية مما يلقي عليها بمزيد من الإثارة الكروية.

وأوضح كايزر: أن الشارقة متصدراً للدوري ولم يخسر طيلة الست جولات الماضية، ولديه نجوماً كبار في الهجوم خصوصاً، إيغور كورنادو، كما يمتلك دفاع منظم، في الوقت نفسه يمتلك "فخر أبوظبي" الهداف التاريخي للجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت، وصانعي اللعب عمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك، بجانب خط دفاع قوي وصلب.

وعن جاهزية فريقه قال: التحضيرات تسير بشكل جيد وجاهزون بدنياً وذهنياً سنفتقد إلى خدمات لاعب الوسط عامر عبدالرحمن، بالإضافة إلى استمرار غياب كينو حتى انتهاء الاستحقاقات الدولية، بعدها سينخرط في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، كما يفتقد الفريق الحارس عبدالرحمن العامري الذي يعاني من بعض الآلام.

وعن الأفضلية التاريخية للجزيرة على الشارقة خلال عصر الاحتراف، وهل ستخدم الفريق من الناحية النفسية، قال لا أتوقع ان تخدمنا الأفضلية التاريخية على الخصم، بل جهدنا وعطائنا على أرضية الملعب، ومشيراً إلى أنه يحمل انطباعاً جيداً عن المواجهة الماضية التي جمعت الفريقين الموسم الماضي، وأشرف عليها، والتي انتهت بالتعادل 1/1.