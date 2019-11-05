عبد الله الشرقي: نتطلع إلى تنظيم نسخة غير مسبوقة على مستوى اللعبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تقدم الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة لرعاية سموه الكريمة لبطولة العالم لبناء الأجسام والتي ستنطلق رسمياً يوم الجمعة بمجمع زايد الرياضي وأشار عبد الله الشرقي الى أن توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة و وتوجيهاته المباشرة مهدت لتنظيم هذه النسخة لأول مرة بدولة الامارات العربية المتحدة وأيضاً لأول مرة خارج قارة أوروبا، كما شكر عبد الله الشرقي الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد للدعم والرعاية الكريمة ومثنياً على جهود اللجنة المنظمة برئاسة محمد عبيد بن ماجد لاكتمال التجهيزات بشكل مميز مما يعكس قدرات أبناء الإمارات في المحافل الدولية، وجهود فريق العمل الذي يشرف عليه مدير بطولة العالم خليل معروف، والمح الشرقي إلى أن إمارة الفجيرة ارتقت لتصبح عاصمة عالمية لرياضة بناء الاجسام وذلك للدور الحضاري الذي قامت به في دعم وتطوير هذه اللعبة من خلال تنظيمها قرابة 20 بطولة دولية ذاع صيتها وقدمت أفضل النجوم العالميين، وأثنى الشرقي على التحفة المعمارية لمجمع زايد الرياضي مقدما شكره للهيئة العامة للرياضة للتعاون المثمر الذي مهد للنجاح داعيا الجمهور للحضور والاستمتاع بالمنافسات والتشجيع بالشكل المثالي المعروف عنهم وقال نتطلع الى تنظيم نسخة غير مسبوقة.

مشاركة الإمارات

يشارك منتخب الإمارات بأكبر بعثة خلال مشاركاته في بطولات العالم السابقة، ويترأس البعثة علي عبد الله بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد البعثة التي تضم عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي مديرا للمنتخب، والمدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعد المدرب سلمان عجيل، والحكمين الدوليين محمد شاهين، وتضم بعثة المنتخب 40 لاعبا في بناء الأجسام و"الفيزيك" ويتألف منتخب بناء الأجسام للرجال من كل من أيوب العمار (60) كيلوغرام، وعبد الله حسين (65)، وخالد موسلوه (70)، ومحمد سالم الزحمي ومسعود هاشم، والماس موسى (80)، وعبد الله حسن (85) وخالد بخيت (90) وفهد خلفان واحمد المدني (95) ومحمد خلفان (100)، بينما يتألف منتخب كلاسيك الأجسام من كل من عبد الرحمن الخاطري لطول (168) سنتمترا، وهادف مطر (171) ومروان البلوشي وخليفة برمان (175) ومحمد يوسف (180)، وموسى إبراهيم وعبد الله مبارك لأطول من (180) سنتمترا.



ويتألف منتخب "الفيزيك الكلاسيك" من أحمد سعيد (171) وخميس خليفة (175) ووسهيل علي، وهلال سعيد (180) وحامد عبد الرحيم وبدر خميس لأطول من 180 سنتمترا.

بينما يتألف منتخب "الفيزيك " للرجال من عبد الله إبراهيم وناصر يوسف وحمد إسماعيل وراشد البلوكي وراشد محمد وشعيب عبد الله وسعيد سالم، وجمعة صالح ومحمود درويش، ومحمد إبراهيم وسلطان علي، وأحمد يوسف في الأطوال من (170-182) وفي "الموس كلار" يشارك كل من عبد الله حسن محمد علي ثاني، ومشاري جمعة دار وخليفة عبيد.