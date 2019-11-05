الملاحي: إخفاق العروبة في الكأس سببه رحيل فريق بأكمله

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

دافع خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، عن أسباب إخفاق فريقه، خلال مباريات تمهيدي كأس رئيس الدولة، واحتلاله للمركز الخامس، ضمن أندية المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

ونفى الملاحي أن يكون لتأثيرات عدم إقامة المعسكر الإعدادي أي دور في تراجع النتائج ضمن مسابقة أغلى الكؤوس منوهاً إلى رحيل فريق بأكمله، في إشارة لترك عدد كبير من لاعبي العروبة، عقب نهاية مسابقة دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.

وقال: ليس بالأمر السهل أن تجد العناصر والركائز الأساسية التي كنت تعتمد عليها، خارج قائمة الفريق، وهذا من الأسباب الرئيسة والمهمة، في تأثر الأداء والنتائج، خصوصاً بعد أن كان الفريق قريباً جداً من تحقيق حلم التأهل للأضواء الموسم الماضي، لكن فوز حتا على الحمرية في الوقت القاتل، حرمنا من الصعود لدوري الخليج العربي، ومنح الإعصار بطاقة الصعود الثانية للعب في دوري المحترفين، لافتاً إلى أن آمال التأهل ومعانقة الأضواء تظل قائمة في المواسم القادمة، لكن تحتاج إلى وقت، خصوصاً وأن معظم لاعبي الفريق الحالي «جدد» وتم التعاقد معهم مؤخراً، إلى جانب الجهاز الفني الجديد الذي يقوده التونسي يسري بن كحلة.

تجانس وتناغم

وأكد الملاحي بأن ثقة مجلس الإدارة تبدو كبيرة في اللاعبين والمدرب. وتابع: أتمنى أن يكون هناك تجانس وتناغم خلال مباريات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، ونحن نعلم تماماً صعوبة المهمة في الدوري، خصوصاً وأن كل الفرق تبدو مرشحة للتأهل، من واقع ما قدمه لاعبو الأندية خلال تمهيدي مسابقة الكأس.

وذكر الملاحي انه يتوقع استعادة الهابطين من دوري الأضواء والشهرة، فريقي دبا الفجيرة والإمارات لقوتهما خلال مباريات الدوري المقبلة، بعد الأداء السلبي لهما في الكأس، مشيراً إلى أن فريق البطائح الوافد الجديد، يعتبر مفاجأة مسابقة الكأس.

وأضاف: نأمل في استعادة لاعبي العروبة للبريق ويكونوا على قدر التحدي، لأن إدارة النادي تقوم بتوفير كل المتطلبات اللازمة من أجل النجاح في المهمة المقبلة، داعياً اللاعبين للاستفادة من خبرات المدرب التونسي يسري بن كحلة الذي تمكن من قبل من قيادة اكثر من ناد بالدوري السعودي، للتأهل إلى دوري المحترفين، ونحن نرغب أيضاً في أن نكون ضمن تاريخ ومنظومة المدرب التونسي الذي يلقب في السعودية بـ«ملك الصعود».