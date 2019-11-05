كلايتون سانتوس: «عموري» مكانه الليغا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد البرازيلي كلايتون سانتوس مدافع فريق حتا، أنه شعر بالصدمة حيال المستوى الفني لدوري الخليج العربي باعتبار التجربة الإماراتية هي الأولى بالنسبة له على الصعيدين العربي والخليجي، حيث كان يتوقع أن يكون دورينا سهلاً إلا أنه فوجئ بقوة المسابقة بعد مرور 6 جولات على انطلاقها، مشيراً إلى أن أصدقاءه في البرازيل نقلوا له فكرة خاطئة عن الدوري الإماراتي بأن دورينا سهل وسيبرز فيه سريعاً، إلا أن الواقع خالف التوقعات وخاصة في ظل وجود لاعبين أجانب من الطراز الرفيع يلعبون في صفوف منتخبات بلدانهم.

وأضاف سانتوس لـ«البيان الرياضي»، إن الكرة الإماراتية تملك عناصر بارزة ونجوماً قادرين على الاحتراف في أوروبا، ولعل أبرزهم لاعب منتخبنا الوطني والجزيرة عمر عبدالرحمن «عموري» الكروية والتي تؤهله للعب في الدوري الإسباني رغم قوة مستوى المسابقة، لافتاً إلى أن «عموري» قادر على المشاركة حتى في برشلونة أو ريال مدريد في حال تسلح بالرغبة والطموح بخلاف الدوري الإنجليزي الذي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب باعتبار «بريميرليغ» يتميز بصلابة دفاعية ووجود التحامات أكبر بين اللاعبين داخل الملعب تحد من إظهار المهارات الفردية.

ولفت سانتوس إلى أن مشاركة لاعبي منتخب الإمارات في الدوري المحلي تعزز من قوة البطولة، وقد يفتقد اللاعبون المحليون مشروع الاحتراف في الخارج الذي قد ينعكس إيجاباً على الكرة الإماراتية في المستقبل.

أبرز المهاجمين

وذكر سانتوس أن أصعب المهاجمين بالنسبة له التوغولي كودجو لابا لاعب العين ومواطنه بينيل ملابا لاعب اتحاد كلباء صاحب القامة الطويلة والبرازيلي لوفانور هنريكي وجميع الأسماء السابقة تعد ضمن قائمة الأبرز والأصعب على مستوى الهجوم في دورينا، مبيناً أن الدوري الإماراتي يملك حقائق وأرقاماً متميزة يتميز بقدرة معظم الفرق على الاستحواذ بنسبة عالية ومنهم فريقه وحتا وشباب الأهلي والوصل وغيرها من الأندية الأخرى.

قاعدة جماهيرية

وتطرق سانتوس إلى بعض المحترفين البرازيليين في دورينا، ومن بينهم ويلتون سواريز لاعب الوصل الذي تعرف عليه من خلال دورينا إضافة إلى كايو لاعب العين الذي يملك قاعدة جماهيرية واسعة في البرازيل بسبب تجربته المحلية السابقة هناك.

وتوجه بالشكر إلى كايو على الدعم والمساندة وخاصة في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من الدوري وانتهت لصالح «الزعيم» بهدفين مقابل هدف وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لـ«الإعصار» في الموسم الحالي.

تجربة حديثة

وأوضح مدافع حتا أن تجربته الحديثة في الدوري الإماراتي، أتاحت الفرصة أمامه للتعرف على بعض اللاعبين البرازيليين والالتقاء بهم خلال الإجازات والمناسبات ولعل أبرزهم فيرناندو غابرييل لاعب فريق الفجيرة، مشيراً إلى أنه يقضي الإجازة غالباً في دبي التي يعدها مدينة ساحرة بالنسبة له.

وقال سانتوس إن المدرب كريستوس كونتيس يهوى الأسلوب الهجومي في اللعب ويوصيهم دائماً بالتحكم في مجريات المباريات أمام المنافسين، مشيداً بالعمل الرائع للجهاز الفني ولجميع اللاعبين في الفريق إلى جانب مساندة مجلس الإدارة لهم بصورة دائمة.

هدوء وسكينة

وكشف سانتوس عن سر اختياره منطقة حتا للسكن مع عائلته الصغيرة بدلاً من الإقامة في دبي كما يفضل بعض المحترفين الأجانب، وقال إن حتا تتميز بالهدوء والسكينة باعتبارها من المناطق الجبلية التي تضم مجموعة من التضاريس الطبيعية الرائعة بعيداً عن صخب المدينة إضافة إلى بعض الأنشطة مثل تجديف القوارب بالقرب من سد حتا «حتا كاياك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن السكن بالقرب من النادي يعد أفضل من التنقل وقطع المسافات باستمرار، وخاصة أن كرة القدم تحتاج إلى تركيز.

وقال: إنه لا يحبذ تناول الطعام الخليجي عموماً والمأكولات الشعبية الإماراتية على وجه الخصوص، نظراً لوجه الاختلاف الكبير بينها وبين الطعام البرازيلي.

وعن حالة عدم الرضا نسبياً حيال مستواه، قال إن الدفاع منظومة متكاملة تضم مجموعة من العناصر في الفريق ومنهم زميله محمود قاسم ووليد سراج وغيرهما من اللاعبين في خط الدفاع الذين يستحقون كل الشكر والتقدير ويثق بقدراتهم العالية آملاً تقديم مزيد من العطاء في الفترة المقبلة والمساهمة بقوة في تلبية تطلعات الجماهير وتحقيق أهداف الفريق هذا الموسم.

أفضل لاعب

واعترف سانتوس أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد أفضل لاعب على مستوى العالم في الوقت الحالي بالنسبة له بينما كان الأفضل سابقاً هو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تجربة ومشوار

وأكد سانتوس أن تجربته الجديدة في دورينا تعد محطة مهمة في مشواره الكروي، ستنعكس إيجاباً على مستواه وتعزز من خبراته في ملاعب الكرة بعد تجربة الاحتراف الأولى له مع فريقه السابق نادي بيلينينسيش البرتغالي، ولاسيما أن دوري الخليج العربي يتميز بمستوى عال ويضم نخبة من المحترفين الأجانب إلى جانب اللاعبين المواطنين، آملاً في تقديم مستوى مميز مع «الإعصار» الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي والذي يواجه العديد من التحديات من أجل تحقيق أهدافه مع نهاية الموسم المتمثلة في تثبيت أقدام الفريق مع «الكبار» في دوري المحترفين.

وأشاد سانتوس بالأجواء الأسرية وتكاتف جميع أفراد كتيبة «الإعصار»، وقال إنه يحظى بحفاوة وترحيب من جميع العاملين في النادي إلى جانب أهالي المنطقة الذين ضربوا أروع الأمثلة في كرم الضيافة، مبدياً إعجابه الكبير بما يشاهده في الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص باعتبارها وجهة سياحية عالمية تضم العديد من المعالم الرائعة والمراكز التجارية الضخمة أبرزها «دبي مول» وغيرها من المراكز التجارية الأخرى.

نتائج إيجابية

وأشار سانتوس إلى أن طقس الإمارات لا يشكل مفاجأة للاعب البرازيلي نظراً لتقارب معدل درجات الحرارة بين منطقة الخليج والبرازيل، حيث ينتمي لمدينة فورتاليزا التي تقع في شمال شرق البرازيل ويتشابه الطقس فيها نسبياً مع الإمارات، مؤكداً أن اللاعب المحترف يجب أن يكون قادراً على التأقلم مع جميع الظروف في أي مكان في العالم ولا يخلق أعذاراً غير واقعية في حال لم يظهر بالمستوى المطلوب.

وعاد مدافع حتا بذاكرته إلى الوراء وتذكر التجربة السابقة مع فريق بيلينينسيش البرتغالي، وقال إن التجربة البرتغالية كانت ناجحة بالنسبة له وقضى فصلاً مميزاً من حياته مع نادي بيلينينسيش وهو يتمنى أن يوظف خبرته السابقة مع الفريق البرتغالي لخدمة الإعصار، موضحاً أن الدوري ما زال طويلاً وعليهم تقديم أداء أقوى والخروج بنتائج إيجابية خاصة وأن دورينا لا يعتبر سهلاً في ظل شراسة الفرق سواء على مستوى أندية المقدمة التي تتنافس على لقب دوري الخليج العربي أو على مستوى القاع الذي تصارع فيه الفرق من أجل البقاء.