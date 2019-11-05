أفضلية تاريخية لـ«فخر أبوظبي» على الشارقة في «عصر الاحتراف»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

سجل فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة أفضلية تاريخية على الشارقة في الدوري، خلال عصر الاحتراف، وطبقاً لإحصاءات رابطة المحترفين التقى الفريقين في 20 مباراة، فاز «فخر أبوظبي» في 13 مواجهة، بينما حقق الشارقة فوزين فقط خلال موسمي 2014/‏ 2015 بنتيجة 2/‏1، و2018/‏ 2019 بـ 3/‏2، كما تعادل الفريقان في 5 مباريات، وأكبر نتيجة سجلت كانت لصالح الجزيرة بنتيجة 5/‏0 موسم 2011/‏ 2012، وغاب «الملك» عن دوري المحترفين 2012/‏ 2013.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الجزيرة إلى المنافسة ودعم ترتيبه في المربع الذهبي، يسيطر الشارقة حامل لقب الدوري على المركز الأول بـ 16 نقطة، ويتساوى شباب الأهلي «الثاني» والعين «الثالث» في 13 نقطة، بينما يحل فخر أبوظبي في المركز الرابع بـ 11 نقطة.

ويلتقي الفريقان في قمة «تقليص الفارق» الخميس على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة7 للدوري، ويسعى الجزيرة إلى تعويض إهداره للنقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات على الظفرة 0/‏2 وخورفكان 1/‏3 واتحاد كلباء 2/‏3، بينما تعادل مع شباب الأهلي والعين سلبياً، وخسر أمام الوحدة 2/‏3.