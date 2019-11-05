محمد بوزنجال: أتوقع المطاردة حتى الأمتار الأخيرة

المصدر: الشارقة - عزالدين جاد الله

أكد محمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة المشرف العام على فريق كرة القدم، أن فريق الجزيرة مليء بالنجوم سواء على صعيد اللاعبين الأساسيين أو البدلاء بالإضافة إلى اللاعبين المقيمين، مشيراً إلى أن الجزيرة يضم منظومة كروية مكتملة.

وقال بوزنجال: نتوقع أن تستمر المطاردة على القمة حتى الأمتار الأخيرة، وعلى الرغم من المنظومة الكروية التي يتمتع بها الجزيرة إلا أننا ندرك إمكانياتنا وقدرتنا على تقديم مردود طيب على الرغم من الظهور دون المستوى في لقاء الفجيرة في الجولة الماضية، غير أن ثقتنا كبيرة في اللاعبين.

وأضاف: يدرك اللاعبون أهمية المباراة وهم على قدر المسؤولية وعلى الشارقة أن يضاعف الجهد وأن يظهر بالشكل المطلوب أمام فرق القمة، مشيراً إلى أن الحديث عن مستوى الشارقة في الجولتين الماضيتين جاء من المحبة والخوف التي يكنها البعض لفريق الشارقة.

وفي السياق نفسه يواصل فريق الشارقة تحضيراته للمباراة المهمة المرتقبة تحت قيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري وبحضور جميع اللاعبين وسط معنويات عالية.