أحداث ساخنة في نصف نهائي «الصالات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

طغت الأحداث الساخنة في الدور نصف النهائي لكأس الإمارات لكرة قدم الصالات مساء أول من أمس في صالة نادي مليحة بالشارقة على نتيجة المباراتين اللتين أسفرتا عن تأهل شباب الأهلي والبطائح للمباراة النهائية على حساب خورفكان والنصر، ففي المباراة الأولى فاز البطائح على النصر 3-1، وافتتح المغربي نوفل الطائي التسجيل للبطائح في الشوط الأول ثم تعادل النصر في الشوط الثاني ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين، ليعود نوفل الطائي للتسجيل من جديد في منتصف الشوط الإضافي الأول، ثم ردت العارضة فرصة نصراوية من تسديدة طارق أمان وقبل النهاية بثلاث دقائق أضاف البطائح الهدف الثالث وبعده حدث خروج عن النص حيث توقف اللعب مرتين لفترة تتراوح بين 10 دقائق وربع ساعة نتيجة للاحتكاك بين جمهور الفريقين.

وبعد مجهود كبير تم احتواء الموقف وانتهت المشادة الجماهيرية التي بدأت نتيجة لطلب الجهازين الإداري والفني للنصر عدم وقوف مشجعي البطائح على الحاجز بين المدرجات والملعب وتم تحويل مشجعي البطائح للناحية الأخرى وكان يتواجد فيها جمهور النصر وحدث اشتباك طفيف بين جمهور الفريقين، وعقب المباراة قدم عبيد سعيد الطنيجي أمين سر عام نادي البطائح وراعي الفريق جهاز «آيباد» لهداف المباراة نوفل الطائي.

في المباراة الثانية استعاد شباب الأهلي بطل «ثلاثية» الموسم الماضي هيبته وتغلب على خورفكان وصيف كأس الاتحاد هذا الموسم بنتيجة 6-4 وتأخر شباب الأهلي مرتين 0-1 و1-2 وتعادل في الشوط الثاني 2-2 ثم تقدم 3-2 وتعادل خورفكان 3-3 قبل النهاية بثلاث دقائق لتبدأ مباراة جديدة في الدقائق الأخيرة سجل خلالها شباب الأهلي 3 أهداف مقابل هدف رابع لخورفكان.