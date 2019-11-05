بن غليطة يتفاعل مع أزمة التحكيم

المصدر: دبي- العوضي النمر

تجاوب المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، مع ملف «قضاة الملاعب» الذي طرحه «البيان الرياضي»، من خلال تحركات لحل أزمة قضاة الملاعب، بهدف إنقاذ التحكيم من الصراعات الداخلية، التي قد تعصف بإنجازاته خلال السنوات الماضية، ويلتقي بن غليطة مساء اليوم، مع قضاة الملاعب، في جلسة خاصة، يتم خلالها الوقوف على المعوقات التي تحول دون عطائهم بشكل يليق باسم كرة الإمارات، كما يلتقي القيادات الفنية والإدارية للتحكيم، لوضع خطة عمل سريعة، تسهم في إبراز صورة التحكيم وظهوره بمستوي متميز، خلال المنافسات المقبلة، وفق النظم واللوائح.

وقال المهندس مروان بن غليطة في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي»، إنه يعزز النظام، واتباع الخطوات السليمة لسير العمل، وأنه مستعد لدعم مطلب الحكام الذي طرحوه عبر «البيان الرياضي»، باستحداث رابطة ترعي شؤونهم، وتسهم في الارتقاء بالعمل وتطوره، خلال الفترة المقبلة، وقال مثل هذا المطلب الذي سبق وطالبت به في مرات سابقة، يجب أن يأخذ مجراه الإداري الطبيعي، بقيام رموز التحكيم بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للرياضة، بإنشاء رابطة أو جمعية ترعي شؤونهم، وتدار من قبل الرموز التحكيمية أصحاب الخبرة والحنكة الإدارية، والذين تضم الدولة العديد منهم.

وأضاف: سيجد هذا المطلب دعمنا الكامل في توفير كل ما يلزم، من أجل إنجاح تلك الفكرة، التي نرى أنها في الصالح العام، وتسهم في تطور اللعبة.