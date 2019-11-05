الإمارات تواجه لبنان في «العربية الجامعية»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يواجه منتخبنا الوطني للجامعات لكرة قدم الصالات في الحادية عشرة، صباح اليوم، بصالة نادي الجزيرة نظيره اللبناني في الدور ربع النهائي من بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة الصالات، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

وتأهل «أبيض الجامعات» إلى الدور ربع النهائي، بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ليلاقي المنتخب اللبناني متصدر المجموعة الأولى الذي تأهل بالعلامة الكاملة.

وتشهد مباريات ربع النهائي مواجهات قوية، إذ يلعب المنتخب المصري، الذي نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة مع المنتخب اليمني رابع المجموعة الأولى، فيما يواجه المنتخب العماني نظيره الأردني، بينما تلعب السعودية ثالثة المجموعة الثانية مع فلسطين ثانية المجموعة الأولى.

من جهة أخرى قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية في اجتماعه، الذي عقده بأبوظبي منح العضوية الشرفية مدى الحياة لجميع أعضاء الاتحاد، الذين أسهموا في إنشائه وتطويره، والاهتمام برياضة المرأة وضرورة تواجد عنصر نسائي في المكتب التنفيذي أو أحد لجان الاتحاد.