إعلان قائمة منتخب الإمارات لموقعة هانوي خلال ساعات

المصدر: دبي -العوضي النمر

يستعد الهولندي فان مارفيك، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، لإعلان قائمة الأبيض خلال الساعات المقبلة، استعداداً لموقعة فيتنام في التصفيات المشتركة للمونديال وكأس آسيا، وستضم القائمة 25 لاعباً.

وسيكون التغيير عن القائمة السابقة في حدود لاعب أو اثنين، إذ يفضّل المدرب الاستقرار في القائمة التي سيغيب عنها علي مبخوت للإيقاف بسبب الإنذار الثاني.

ويتجمع المنتخب مساء الجمعة المقبل عقب الجولة السابعة للدوري، ويغادر فجر اليوم التالي إلى بانكوك للانتظام في معسكر تدريبي حتى 12 من الشهر نفسه، استعداداً لموقعة هانوي، حيث يلتقي مع المنتخب الفيتنامي 14 الجاري.