بطولة العالم لبناء الأجسام على خط الانطلاق بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لبناء الأجسام "الفجيرة 2019"عن اكتمال الاستعدادات لاستضافة الحدث الذي يقام بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتأتي استضافة الفجيرة للحدث العالمي الأكبر في رياضة بناء الأجسام على مستوى العالم، بعد فوز دولة الإمارات بإجماع أعضاء الجمعية العمومية التي نظمت بمدينة بني يدرون في إسبانيا بحضور جميع ممثلي الاتحادات الدولية في الاتحاد الدولي للعبة بناء الأجسام، وتم اختيار 8 حكام مواطنين للإشراف على الحدث.

نسخة استثنائية

بدوره أكد محمد عبيد بن ماجد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في تصريحات صحفية بأن فريق العمل أنهى استعداداته بصورة متكاملة، ونسعى إلى تنظيم نسخة استثنائية في الإمارات مستعينين بأفضل المعايير التنظيمية العالمية بما يتيح بطولة متميزة منذ انطلاقتها الأولى في ظل توافر الإمكانات، وأكد بن ماجد أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كل سبل التنافس المتكافئة لجميع اللاعبين المشاركين في بطولة العالم من خلال توفيرها لكافة المتطلبات، بما يتزامن والنجاحات التي حققتها الإمارات في تنظيم البطولات الرياضية، لافتاً إلى أن بطولة العالم لبناء الأجسام تعد النسخة الأولى التي تقام خارج قارة أوروبا والأولى في منطقة الشرق الاوسط .

وقدم رئيس اللجنة المنظمة الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة لسموه، وللشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للتوجيهات الكريمة بتحقيق أعلى درجات التميز، والشكر يمتد للشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وتوجيهاته بإنجاح الاستعدادات الحالية

من جانبه قال خليل معروف مدير البطولة، أن الفجيرة ستشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بمشاركة 17 مشاركا يوم الأربعاء المقبل وذلك بفندق رويال ام في الفجيرة، بينما سيقام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام صباح اليوم الذي يليه 7 الشهر الجاري، بينما يقام الحفل الافتتاحي عند الساعة السابعة مساء نفس اليوم ويستمر لنحو 60 دقيقة، حيث تستمر المنافسات لثلاثة ايام.

8 حكام إمارتيين للمونديال

اعتمد الاتحاد الدولي لبناء الاجسام نخبة الحكام الذين سيقومون بالإشراف على تحكيم منافسات البطولة واُختير الحكم الدولي الإماراتي محمد شاهين الحوسني مديرا فنيا للجنة الحكام ممثلا للجنة العليا المنظمة للبطولة و سبعة حكام آخرين هم الدوليين محمد سالم عيسى، وعبدالله جمال، ومحمود الحمادي جاسم أشكناني، سليمان الزعابي، وليد عبدالكريم، عادل الحوسني، وتقدم رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الغيص الزعابي بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم اللامحدود الذي مهد لتطور حكام بناء الاجسام الاماراتيين.

وبدوره أشار محمد الحوسني، المدير الفني للجنة الحكام إلى أن الإمارات ستحصل على مقعدين أثناء تحكيم المنافسات إحداها ثابت للمدير الفني بينما سيتناوب باقي الحكام على المقعد الثاني، مؤكدا جاهزية أبناء الإمارات على الظهور بشكل مميز