رابطة المحترفين تعلن عن مرشحي جوائز أكتوبر

المصدر: أبوظبي-البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي عن فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى وأفضل مدرب لشهر أكتوبر.وقامت الرابطة برفع عدد المرشحين في فئة أفضل لاعب إلى خمسة مرشحين لأول مرة بناء على طلب الجماهير ولإتاحة الفرصة لزيادة المنافسة.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر تواجد ثنائي نادي العين بندر الأحبابي و التوغولي كودجو لابا، وثنائي نادي الشارقة ريكاردو غوميز من الرأس الأخضر، والبرازيلي إيغور كورونادو بالإضافة إلى المهاجم الاسباني ألفارو نيغريدو من نادي النصر.



التوغولي لابا القادم الجديد لصفوف الزعيم لم يغب عن زيارة الشباك في أي من مباريات فريقه في أكتوبر، حيث بدأ الشهر بهدف في مرمى الشارقة في الجولة الثالثة، وأضاف آخر في شباك حتا في الجولة الرابعة قبل أن يسجل أول سوبر هاتريك في دورينا هذا الموسم في مرمى الفجيرة في الجولة الخامسة.

أما زميله بندر الأحبابي فقد صنع خمسة أهداف في شهر أكتوبر وسجل هدفًا، ويعتبر لاعب الجناح الأيمن لنادي العين ومنتخبنا الوطني ثاني أكثر لاعب صناعة للأهداف في دورينا.

صانع ألعاب الشارقة البرازيلي كورونادو أحرز هدفين في مرمى العين ومثلهما في مرمى الوصل قبل أن يضيف خامس أهدافه في شهر أكتوبر في شباك حتا ليحل ثانيًا في ترتيب هدافي دورينا، كما أنه يتصدر قائمة صانعي الأهداف بصناعته لـ 6 أهداف.



من جانبه أحرز ريكاردو غوميز ثلاثة أهداف جاءت في ثلاث من مباريات الشارقة الأربع في أكتوبر، حيث زار شباك الوصل وحتا والفجيرة. ويكتمل عقد المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بمهاجم العميد ألفارو نيغريدو الذي أحرز أربعة من أصل خمسة أهداف سجلها فريقه النصر في مبارياته الأربع الأخيرة.

وترشح لجائزة أفضل حارس مرمى في دورينا لشهر أكتوبر كل من جمال عبد الله (اتحاد كلباء)، علي خصيف (الجزيرة) وأحمد شامبيه (النصر).



حارس مرمى النمور جمال عبد الله تلقت شباكه خمسة أهداف وحافظ على نظافتها في مباراة واحدة، بينما استقبلت شباك خصيف 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين. ثالث المرشحين شامبيه يشارك خصيف نفس السجل بثلاثة أهداف في شباكه ومباراتين دون تلقي أهداف.

أما على صعيد المدربين فشهدت القائمة تواجد نفس المرشحين الثلاثة الذين تنافسوا على جائزة شهر سبتمبر وهم عبدالعزيزالعنبري (الشارقة)، إيفان ليكو(العين) والفائز بجائزة سبتمبر رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي).



وسيفتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الالكتروني وذلك بدءاً من السادسة مساء اليوم الاثنين 4 نوفمبر، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتسلم الفائزون هذه الجائزة قبل انطلاق مباريات فرقهم في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.