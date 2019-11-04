اكتمال تحضيرات «الدولية الأولمبية»

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكمل اتحاد الكرة استعداداته لانطلاقة البطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم تحت 23 سنة، والتي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات آسيوية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، سوريا، أوزبكستان وكوريا الجنوبية، والأردن والعراق اللذين انضما خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تتواصل الاجتماعات لمناقشة كل الجوانب التنظيمية للبطولة، ومواعيد وصول المنتخبات المشاركة وملاعب التدريبات، بالإضافة إلى لائحة البطولة التي ستلعب ضمن أيام الفيفا.

وتأتي البطولة التي تقام بالتعاون مع «شركة IAST SPORT»، في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك يناير المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن.

ويفتتح منتخبنا مبارياته في البطولة الدولية الودية بمواجهة منتخب سوريا يوم 13 نوفمبر على ملعب شباب الأهلي في العوير، فيما يواجه شقيقه المنتخب السعودي يوم 15 نوفمبر، ويلاقي منتخب أوزبكستان يوم 17 نوفمبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 19 نوفمبر، علماً بأن مباريات البطولة ستقام في ملعبي شباب الأهلي دبي بالعوير، وذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بالخوانيج.

وتشهد البطولة تطبيق لتقنية الفيديو «فار»، ولكن بطريقة «أوف لاين» حيث سيتم استخدامها لأغراض التدريب.