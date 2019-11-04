6 وجهات تجذب أجــانب دورينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حياة لاعب كرة القدم الأجنبي في دورينا لا تتوقف عن الدوران ما بين تدريبات يومية ومباريات، ولكن في بعض الأحيان يحصل على راحة قصيرة لعدد من الساعات أو الأيام، لكنها غير كافية للسفر إلى خارج الدولة للسياحة أو زيارة العائلة، لذلك يفضل قضاءها في الإمارات مع أسرته الصغيرة.

وتتنوع اهتمامات اللاعبين في كيفية قضاء الوقت للاسترخاء، فالبعض يفضل الأماكن المفتوحة مثل البحر والحدائق، والبعض الآخر يفضل البقاء في البيت أو الأماكن المغلقة مثل الأسواق التجارية، وفي كل الأحوال يكون الهدف هو الاسترخاء واستعادة صفاء الذهن للتعامل مع المزيد من ضغوط المنافسة وصراع النقطة والنقطتين في دوري الخليج العربي.

السينما

كشف البرازيلي كايو كانيدو لاعب العين، أنه يفضل الذهاب إلى دور السينما المختلفة ومتابعة أحدث الأفلام العالمية في الأيام القليلة التي يحصل فيها الفريق على راحة من التدريبات والمباريات.

وأوضح أنه من الصعب عليه وأسرته تغيير هذا الأمر، في ظل ظروف حمل زوجته، واقترابها من الإنجاب في منتصف نوفمبر الجاري، مؤكداً أن فترات راحة لاعب الكرة تعتبر قصيرة للغاية، ولا تسمح بأي أنشطة أخرى.

وأوضح أنه وأسرته يستمتعون أكثر بفترة الإجازة الصيفية عقب نهاية الموسم، والتي تقارب الشهر، ويتم الاستفادة منها بالسفر للسياحة، وزيارة الأهل في البرازيل، وتكون أكثر فائدة في إعادة النشاط الذهني للاعبين.

الصيد

أوضح الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم لاعب الوحدة، أنه يبحث عن الهدوء في فترات الراحة القصيرة ما بين التدريبات والمباريات، ولذا يقضي أغلبها في البيت، ولكن عندما يحصل على راحة لمدة يوم كامل فإنه يتوجه إلى البحر لصيد الأسماك.

وأشار إلى أنه يعشق صيد الأسماك منذ طفولته، ونظراً لطبيعة البحر الجميل المحيط بالعاصمة أبوظبي، فإنه لا يجد صعوبة في الخروج إلى الصيد، ويرافقه بعض الأصدقاء في الكثير من الأحيان، ولكنه يفضل عادة الذهاب وحيداً، ليحظى ببعض الهدوء والصفاء الذهني، بعيداً عن ضغوط المباريات والمنافسة طوال الموسم.

سيتي ووك

بيّن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أنه يعيش وحيداً هذه الأيام، لظروف إقامة زوجته وأبنائه في إسبانيا للدراسة، ولذا يفضل عدم الخروج من المنزل كثيراً، والحصول على الراحة الجسدية اللازمة مع نهاية كل يوم بالنوم المبكر.

ولكنه استطرد قائلاً: «عندما أرغب في الخروج وحدي، فأنا أتوجه إلى منطقة سيتي ووك، لقضاء بعض الوقت، وربما تناول العشاء مع الأصدقاء، وهي أيضاً المنطقة المفضلة لأسرتي، ولهذا نحن نزورها كثيراً، لأنها المفضلة لدينا».

وأضاف: «أنا لا أجد صعوبة في التجول في مدينة دبي، ولم أعد أستخدم جهاز الـ«جي بي أس»، بعد قضائي قرابة الثلاث سنوات ونصف، ولذا أصبح من السهل عليّ جداً الذهاب إلى أي مكان بدون عناء، ولكن البيت وسيتي ووك يبقيان المفضلين لديّ».

المطاعم

يفضل فاندر فييرا لاعب عجمان، الخروج مع أسرته إلى مطاعم الوجبات السريعة، وأوضح: «أنا أتبع نظام ريجيم طوال الأسبوع، ولديّ يوم واحد فقط لتناول ما أرغب من طعام، وأستغل هذا اليوم في الخروج مع أسرتي لتناول ما أرغب من طعام، وعادة ما يكون وجبات سريعة التي يفضلها الأطفال».

وأكد أن انتشار الأسواق التجارية الكبرى يساعده على قضاء الوقت أكثر مع عائلته في فترات الراحة، وقال: «عندما نحصل على راحة لمدة يوم عقب بعض المباريات، نقوم وأسرتي بالذهاب إلى أحد الأسواق التجارية، والتي عادة ما تكون في دبي، حيث نتناول وجبة الغداء والعشاء، ونقضي الوقت بالتسوق وشراء ما يلزم البيت والأسرة».

البحر

يقضي البرازيلي لوفانور لاعب شباب الأهلي، الكثير من فترات الراحة على شواطئ البحر، إذ يفضل اللاعب وأسرته كثيراً القيام برحلات سياحية، خاصة على شواطئ دبي، ويصطحب معه بعض الأصدقاء سواء من اللاعبين أو من خارج المستطيل الأخضر.

ويقوم اللاعب بمشاركة أغلب رحلاته مع جماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر «الإنستغرام»، وعادة ما يكون أصدقاؤه من البرازيليين أيضاً، ومؤخراً نشر فيديو ليوم الراحة الذي حصل عليه عقب الفوز على عجمان 3-1، مع صديقه ليوناردو، بجوار حمام السباحة في المنزل.

الآثار

يفضل البرازيلي دانييل أمورا لاعب حتا، القيام بجولات سياحية مع أسرته للتعرف على معالم الدولة، وذلك عندما يحصل على راحة لمدة يوم كامل عقب بعض المباريات، مؤكداً أنه يستمتع كثيراً بالوقت الذي يقضيه وأسرته في اكتشاف أماكن جديدة في الإمارات.

ويؤكد اللاعب أنه وأسرته يرغبون كثيراً في زيارة كل إمارات الدولة، وعندما يحصل على فترة طويلة للاسترخاء يصطحب أسرته لزيارة إحدى الإمارات، والتعرف على الأماكن الأثرية فيها، وكذلك زيارة أماكن الترفيه الحديثة، وفي مقدمتها الأسواق التجارية، وهذا عادة ما يكون في نهاية اليوم.