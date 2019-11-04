الظفرة يستعد لشباب الأهلي بـ «القوة الثلاثية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يسترد الظفرة قوة ثلاثية قبل مواجهة شباب الأهلي يوم الخميس المقبل، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، على ملعبه باستاد حمدان بن زايد آل نهيان، بعد أن تعرض للخسارة في الجولتين الماضيتين أمام الوصل 0-1 والوحدة 1-3، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط، متراجعاً من الترتيب الخامس إلى التاسع.

وعانى الظفرة في مباراته الأخيرة ضد العنابي من غياب 5 عناصر مهمة عن تشكيلة الفريق، ما أثر في الأداء والنتيجة، وتشهد مباراة الخميس عودة هدافه البرازيلي جواو بيدرو، الذي فقد الفريق جهوده لمباراتين، بعد نيله بطاقة حمراء مباشرة في مباراة عجمان، بجانب عودة متوسط الدفاع عبد الرحمن يوسف، والظهير الأيسر إبراهيم سعيد الذي سيشارك لأول مرة في الدوري، بعد أن ظل يعاني من الإصابة التي شفي منها، وانضم إلى تدريبات الفريق مؤخراً.

وقال الصربي فوك رازوفيتش إن عودة الثلاثي تمثل إضافة جيدة للفريق قبل واحدة من المباريات المهمة والقوية في الدوري، وأضاف: عانينا من نقص كبير خلال المباراة السابقة، لكن الجيد عودة 3 لاعبين للتشكيل في مباراتنا المقبلة.

وجدد المدرب الصربي ثقته في لاعبيه، ذاكراً أنهم قادرون على العودة إلى الانتصارات، وتقديم مستويات جيدة، وأضاف: تنتظرنا مواجهة أمام فريق كبير، يلعب لأجل التتويج بالبطولة، وأعتقد أن ذلك يمثل أكبر دافع أمام اللاعبين لتحقيق الفوز، لقد أثبتنا قوتنا أمام أندية المقدمة التي تفوقنا عليها في النتيجة والأداء، وهذا ما نريد أن نفعله في مباراة شباب الأهلي، مع تأكيد احترامنا للمنافس.