دبي جاهزة لكأس القارات الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتهت جميع الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام التاسع على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم بداية من غد وحتى التاسع من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

واكتمل تشييد استاد البطولة الذي سيستضيف 20 من أقوى مباريات كرة القدم الشاطئية على مدار خمسة أيام، ويتسع الاستاد لنحو 2500 مشجع، بالإضافة إلى غرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات عدة، في الأيام الماضية، تم خلالها مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطط الترويجية والتسويقية للبطولة، ومناقشة برنامج الفعاليات المصاحبة .

وأعلن مجلس دبي الرياضي، عن برنامج منافسات البطولة، حيث يلعب منتخبنا مع إسبانيا في اليوم الأول الذي يشهد أيضاً مواجهة اليابان مع إيطاليا، ومصر مع روسيا، وإيران مع المكسيك.

ويلتقي يوم الأربعاء المقبل اليابان مع إسبانيا، و«الأبيض» مع إيطاليا، وروسيا مع المكسيك، وإيران مع مصر، ويشهد يوم الخميس مباريات إيطاليا مع إسبانيا، والمكسيك مع مصر، و«الأبيض» مع اليابان، وروسيا مع إيران.

وسيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام البطولة لمتابعة المنافسات القوية والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقام في قرية البطولة .