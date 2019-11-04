الوصل واتحاد جدة .. حلم دور الثمانية

المصدر: دبي - خالد المهيري

يلتقي في التاسعة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات»، فريقا الوصل واتحاد جدة ، باستاد «الجوهرة المشعة»، ضمن إياب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، ويأمل الفريقان حسم بطاقة دور الثمانية الليلة.

وكان الوصل خسر مباراة الذهاب بملعب «زعبيل» 1-2.

ويسعى «الإمبراطور» للاستفادة من نتائجه القوية خلال مباريات دوري الخليج العربي، للعودة إلى دائرة المنافسة والتأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية، فيما يأمل «العميد السعودي» تحت قيادة المدرب محمد العبدلي، مصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام الأهلي بالدوري السعودي في «ديربي جدة»، بنتيجة 2-1، ويحتل الفريق حالياً المركز 13 في جدول ترتيب الدوري.

ووصلت بعثة «الإمبراطور» إلى جدة أمس، برئاسة عبيد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ، وحميد يوسف مشرف الفريق الأول.