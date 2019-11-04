«الألمانية» تهتم باستطلاع «البيان» عن التحكيم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اهتمت وكالات الأنباء، أمس، بنتائج الاستطلاع الذي نشره «البيان الرياضي» أمس، بشأن عودة التحكيم الأجنبي لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وأبرزت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» في تقرير مطول المحاور، المختلفة للاستطلاع، بداية من تأييد 52.3 % من المشاركين فيه لعودة الحكم الأجنبي، نظراً لكثرة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها جولات دوري الخليج العربي الست الماضية، رغم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وتناولت الوكالة ما جاء بشأن بيانات الأندية المعترضة على قرارات «قضاة الملاعب» وأفردت مساحة لآراء الخبراء الذين نشرت آراءهم ومنهم عبد الحميد المستكي، رئيس اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين، وخلفان عبد الله، نجم نادي الوصل والمنتخبين الوطني والعسكري سابقاً.