رفض استئناف الوحدة في قضية باتنا

المصدر: دبي - العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف المنبثقة من هيئة التحكيم في اتحاد الكرة، رفض شكوى نادي الوحدة ضد نادي الجزيرة ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين واللاعب مراد باتنا حول صحة تسجيله، وألزمت اللجنة نادي الوحدة الرسوم والمصاريف.

ورفضت الهيئة طلب الوحدة إحالة اللاعب ونادي الجزيرة للانضباط، مؤكدة صحة كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الجزيرة واللاعب ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وقد مثل اللاعب والنادي في هذه الشكوى إدارة الشؤون القانونية بالنادي. وبذلك تنتهي جميع القضايا المتعلقة بمراد باتنا في اتحاد الكرة ولم يتبقَ سوى الشكاوى المقدمة إلى «فيفا» والاتحاد الآسيوي.