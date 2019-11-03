الوصل والاتحاد حلم دور الـ 8 بكأس محمد السادس

المصدر: دبي – خالد المهيري

يلتقي في التاسعة من مساء الغد «بتوقيت الإمارات»، فريقا الوصل واتحاد جدة السعودي، بإستاد «الجوهرة المشعة»، ضمن إياب دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

أكد مدرب نادي الوصل الروماني لورينت ريجيكامب، أن الهدف الرئيسي لـ " الإمبراطور " هو الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، وسوف يقدم كل ما لديه للتأهل إلى دور الـ 8 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال لورينت "نعلم أنها مباراة صعبة ولكن في عالم الكرة كل شيء قابل للتغيير".

وتابع لورينت وقال، "إننا لم نكن محظوظين في مباراة الذهاب إذ خسرنا في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن قدمنا مباراة جيدة، وكانت لدينا 4 فرص للتسجيل خلال اللقاء السابق، مضيفا بأن الفريقين يسعيان بقوة إلى التأهل إلى الدور المقبل، ونحترم الجميع، وانا متأكد بأن فريق اتحاد جدة سيقدم كل ما عندهم، لذا ستكون مباراة مفتوحة وممتعة، والفريق الأفضل هو الذي سيتأهل".

وكان الوصل خسر مباراة الذهاب أمام الفريق السعودي، والتي أقيمت على ملعب «زعبيل» بنتيجة 2-1.

ويسعى «الإمبراطور» للاستفادة من الانتفاضة القوية التي قام بها الفريق خلال مباريات دوري الخليج العربي، للعودة إلى دائرة المنافسة والتأهل لدور الــ 8، فيما يأمل «العميد السعودي» تحت قيادة المدرب محمد العبدلي، مصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام الأهلي بالدوري السعودي في «ديربي جدة»، بنتيجة 2-1، ويحتل الفريق حالياً المركز 13 في جدول ترتيب الدوري.