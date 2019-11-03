الاستئناف ترفض شكوى الوحدة على تسجيل باتنا للجزيرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف المنبثقة عن هيئة التحكيم في اتحاد الكرة رفض إستئناف نادي الوحدة ضد نادي الجزيرة ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين واللاعب مراد باتنا حول صحة تسجيله، وألزمت اللجنة نادي الوحدة بالرسوم والمصاريف.

وقد رفضت الهيئة أيضا طلب نادي الوحدة بإحالة اللاعب ونادي الجزيرة للانضباط مؤكدة على صحة كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل الجزيرة واللاعب ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وقد مثل اللاعب والنادي في هذه الشكوى إدارة الشؤون القانونية بالنادي.

وبذلك تنتهي جميع القضايا المتعلقة باللاعب مراد باتنا في اتحاد الكرة ولم يتبق سوى الشكاوى المقدمة للفيفا والاتحاد الاسيوي.