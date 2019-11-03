نادي الشارقة يحتفل بيوم العلم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم نادي الشارقة الرياضي فعالية يوم العلم اليوم بإستاد الشارقة لكرة القدم بمنطقة سمنان، بحضور محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم ومحمد سعيد بوزنجال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة مشرف الفريق الأول، و بمشاركة مدرسة الرشد الأمريكية الخاصة بالشارقة وموظفي إدارات وشركات نادي الشارقة، بكرة القدم والألعاب الجماعية والفردية وشركة الاستثمار، حيث جهزت وأشرفت على الحفل وحدة الفعاليات بالمركز الإعلامي لنادي الشارقة الرياضي.

وشهد الاحتفال حضور لاعبي الفريق الأول عبدالله صنقور وحمد جاسم الذين قاموا مع طلاب مدرسة الرشد برفع العلم على الساري أثناء إنشاد النشيد الوطني الإماراتي بمشاركة جميع العاملين في إدارات وشركات نادي الشارقة الرياضي وسط أجواء احتفالية سعد بها طلاب المدرسة وقاموا بإطلاق بالونات بعلم الإمارات في سماء الإستاد.

عقب الفعالية تحدث رئيس شركة كرة القدم محسن مصبح عن اليوم، ذاكراً بانه يشكل مناسبة وطنية لتعزيز ترسيخ قيم الولاء للوطن ورموزه مشدداً على أن تعظيم العلم هو تعظيم للرمز الرسمي للدولة ويعكس طموحات وآمال أبناء الوطن ويجسد قيماً للعزة والسلام والأمان والتسامح والوعي الحضاري.

وأضاف مصبح: " نحن في نادي الشارقة جزء من النسيج الوطني ونعتبر مؤسسة تربوية تساهم في تنشئة الصغار في شتى الرياضات ويقضي فيها الأطفال وقتاً من يومهم نهتم ونعمل بشكل خاص على تقوية الارتباط بالوطن وإعلاء روح التضحية وتعظيم الشعارات الوطنية من أجل خلق جيل من الشباب يعمل مع بعضه البعض لما فيه خير هذه البلاد في كل المجالات وليس فقط في الرياضة" وأضاف" سعدنا اليوم بمشاركة طلاب مدرسة الرشد الأمريكية لمنتسبي النادي في هذه الفعالية وهو أيضاً يأتي في إطار انفتاحنا على كل المؤسسات التربوية المتواجدة في محيطنا والتي نسعى للدخول معها في شراكات مفيدة لأطفال الإمارة في الجوانب المكملة لكل مؤسسة ونتمنى ان تستمر مثل هذه البرامج المشتركة في إطار الدوري الاجتماعي لنادي الشارقة".