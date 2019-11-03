هيئة الرياضة والأندية بالشرقية تحتفي بيوم العلم

المصدر: الفجيرة -محمد فضل

نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية بمقره صباح اليوم احتفالية يوم العلم بمجمع زايد الرياضي، حضرها عبد العزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب موظفي المكتب وعددٌ من أعضاء الأجهزة الفنية و الإدارية التابعة للأندية الرياضية بالمنطقة الشرقية، وأكد عبد العزيز بوهندي أن مناسبة يوم العلم يتم عبرها تجديد العهد والولاء والعزم ومضاعفة الجهد، موضحاً أنها تظل من المناسبات الوطنية الراسخة في الاذهان حتى يظل هذا الوطن منارة يستضاء بها و تزداد تقدماً وحضارة لا تعرف الحدود، على جانب أخر، احتفلت اندية المنطقة الشرقية بالمناسبة أيضاً، وتم رفع العلم شامخاً على أسوارِ أندية الفجيرة وكلباء وخورفكان والعروبة ودبا الفجيرة ودبا الحصن ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.