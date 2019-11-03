الجزيرة يحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

احتفل نادي الجزيرة الرياضي الثقافي صباح اليوم في ملعب محمد بن زايد بيوم العلم، الذي يوافق الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - مقاليد الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر مراسم رفع العلم نيكولاس غارسيا الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، و مدراء الاقسام بشركات كرة القدم والألعاب المصاحبة والاستثمار وكل الموظفين والعمال بالنادي، إضافة إلى ممثلين من مركز العاصمة للفحص الطبي واتحاد الامارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.

واحتفى نادي الجزيرة بهذه المناسبة الغالية تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لإحياء يوم العلم 3 نوفمبر من كل عام تحت شعار "ارفعه عالياً ليبقى شامخاً"، حيث اصطف الحضور أمام سارية العلم في 11:00 صباحا حيث تم رفع العلم بمصاحبة النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.