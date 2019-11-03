النصر يحتفل بيوم العلم

المصدر: دبي-البيان الرياضي

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالاحتفال بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، وتعبيراً عن الولاء والانتماء للوطن الغالي، وترسيخاً لمكانة العلم ورفعته، فقد احتفل صباح اليوم، نادي النصر الثقافي الرياضي، بيوم العلم في مقر النادي وسط أجواء وطنية رائعة.

وحضر مراسم رفع العلم على السارية أمام إستاد آل مكتوم كل من عبد الباسط علي عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، المدير التنفيذي للنادي بالإنابة، ومحمد علي العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، و محمد كاهور رئيس قسم الاتصال المؤسسي بشركة النصر للاستثمار، و صلاح جلال مدير الفريق الأول، بجانب حضور كبير من موظفي النادي والإداريين والعاملين به.