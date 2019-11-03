مجلس الشارقة الرياضي يحتفل بيوم العلم في فعالية مميزة

المصدر: الشارقة - محمد فضل

احتفل مجلس الشارقة الرياضي بمناسبة يوم العلم بمقر المجلس اليوم، حيث تم رفع علم الدولة مع النشيد الوطني بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس ومديري الإدارات والأقسام وموظفي المجلس. مع عرض فقرات من طالبات مدرسة سما الأمريكية الخاصة بالشارقة.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن الاحتفال بهذا اليوم هو احتفال برمز وحدة الوطن ومناسبة وطنية غالية تعبر عن تلاحم شعب الإمارات لتجديد عهد الحب والولاء للقيادة الرشيدة. حيث نهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان "حفظه الله" وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

ويحرص المجلس على الاحتفال بالمناسبات الوطنية ورفع العلم ضمن القيم التي يغرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

حيث يجسد يوم العلم مسيرة الإنجازات التي تتواصل نحو المستقبل المشرق كما يشكل لحظات تاريخية سعيدة يحتفل بها أبناء الوطن الغالي وتأكيد التعاضد والتكاتف الذي قاد إلى تقديم أنموذج في التقدم والنماء والنهضة وعزم أكيد على مواصلة هذه المسيرة الحافلة، داعين المولى عز وجل أن يديم نعمة الرخاء والمحبة والأمن والاستقرار في مختلف القطاعات. حيث تمنح الدولة الرياضة اهتماما كبيرا مما قاد لأن تكون الإمارات واجهة رياضية عالمية. كما يرفع علم الدولة أيضا على المحافل الرياضية ليكون بمثابة عزة ورفعة، ونفخر بأن يكون يوم العلم يوما من أيام الحب للدولة وتأكيد جديد على رفعته ورمز لسيادة البلاد في كل المجالات والفخر بمكانة الدولة بين الدول.

ومن جانبه، قال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: "إن الاحتفال بيوم العلم ما هو إلا تأكيد على تجديد العهد للوطن والقيادة الرشيدة، حيث نحتفل في مجلس الشارقة الرياضي أيضا بيوم العلم ليبقى عاليا شامخا بفضل قيم صاحب السمو حاكم الشارقة، ونعاهد المولى عز وجل وقيادتنا على الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن وأمنه وأمانه ومكانته الكبرى بين الدول ونرفعه خفاقا في مختلف المجالات بشكل عام والمجال الرياضي بشكل خاص".