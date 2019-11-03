نادي الإمارات يحتفل بمناسبة يوم العلم

المصدر: دبي - محمد فضل

احتفل نادي الإمارات الرياضي برفع علم الدولة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "حفظه الله" برفع علم الدولة في احتفالية حضرها محمد اسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم وأحمد محمد الشملان النعيمي وعمر صالح الزعابي أعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر الاحتفالية الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين والموظفين بالنادي كمشاركة مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية، وجاءت الاحتفالية بيوم العلم برفع المسؤولين علم الدولة على السارية وسط النادي بالتزامن مع عزف النشيد الوطني، كما قدمت مدرسة الظيت للتعليم الأساسي فقرة وطنية بمناسبة يوم العلم.

وتقدم محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة النادي ومحمد اسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة الشركة و جميع الأعضاء بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" متمنين لسموه موفور الصحة والعافية. وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة.

وأضاف إن احتفالات الدولة بيوم العلم تعكس مشهداً وطنياً رائعاً يعبر عن لحظة تاريخية مشرفة يحق لنا من خلالها أن نعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونجدد لهم الولاء في هذه المناسبة المناسبات الوطنية الأخرى ومشهد الاحتفال في نادي الإمارات يجسد قيمة الوفاء للوطن ويؤكد دور النادي في التفاعل مع الأحداث الوطنية التي تستحق التقدير والاحترام.