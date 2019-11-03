شباب الأهلي يحتفل بيوم العلم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نظم نادي شباب الأهلي بمقره بالنهدة صباح اليوم احتفالية بمناسبة يوم العلم، وذلك بمشاركة واسعة من منتسبي النادي من مختلف الإدارات والأقسام، وتقدمهم خالد الزاهد مدير النادي، والدكتور موسى عباس مدير أكاديمية النادي.

وجرت الاحتفالات بمشاركة شرطة دبي، ومدرسة العوير، وروضة التطوير، ومدرسة الاحمدية، ومدارس دبي الوطنية، حيث تم رفع العلم، وعزف السلام الوطني، وترديد النشيد من قبل المشاركين.

وكان نادي شباب الأهلي، قد درج على الاحتفال بيوم العلم في كل عام، مشاركة لأبناء الدولة في هذه المناسبة الوطنية المهمة التي ترمز لوحدة وسيادة شعب الإمارات، وتجسد معاني الولاء والانتماء للوطن.