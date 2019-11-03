اتحاد كلباء يكشف بني ياس

كشف فريق اتحاد كلباء الأول لكرة القدم، أوراق ضيفه بني ياس، وألحق به الهزيمة بهدفين لهدف، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، ليستعيد النمور البريق الذي افتقدوه، خصوصاً في الجولات الأولى من البطولة، فيما مثلت الخسارة، بوابة واسعة لدخول السماوي إلى دائرة عدم التوازن، التي عاشها في أغلب مبارياته في البطولة، والتي لم يجنِ منها سوى 6 نقاط من أصل 18 نقطة متاحة.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء 6 مرات، مناصفة بين الفريقين، والبطاقة الحمراء مرتين، بوجه لاعبي بني ياس فواز عوانة وسهيل النوبي، و43.5 % نسبة استحواذ لكلباء، و56.5 % لبني ياس، وارتكاب 22 خطأ على كلباء، و15 على بني ياس، و853 لمسة لكلباء، و1011 لمصلحة بني ياس، و240 تمريرة لكلباء، مقابل 338 لبني ياس.