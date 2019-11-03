العين والجزيرة.. «كلاسيكو» التشويق

المصدر: دبي- علي شدهان

أوفى «كلاسيكو» كرة القدم الإماراتية بين فريق العين الأول وضيفه الجزيرة، ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بالوعد في الكثير من تفاصيله رغم أنه انتهى بالتعادل السلبي، لكنه بلغ درجة التشويق المطلوبة في 5 مشاهد مهمة، الأول، مبادرة رفع أكبر علم للإمارات احتفالاً بيوم العلم.

المشهد الثاني

أما المشهد الثاني في «كلاسيكو» العين والجزيرة، فتمثل في الحضور الجماهيري الكبير، والذي بلغ أكثر من 14 ألف متفرج، بينما تعلق المشهد الثالث بمستوى الأداء المرتفع إلى حد مقبول من جانب الجزيرة في الشوط الأول، والعين في الثاني، خصوصاً في الربع الأخير منه، وخوض الزعيم أكثر من 76 دقيقة من زمن المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد شاكر.

ليس مستغرباً

وليس مستغرباً أن يكون النجم الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، هو بطل المشهد الرابع عندما خاض «الكلاسيكو» الأول له بقميص الجزيرة، وما رافق ذلك من فقرات «مشوقة»، خصوصاً تلك التي صدرت من مدرجات ملعب المباراة، فيما تمثل المشهد الخامس، بلعب «عموري» لأول مرة أيضاً ضد شقيقه محمد عبدالرحمن «عجب» لاعب العين!

حقائق رقمية

وأسفر «كلاسيكو» العين والجزيرة عن حقائق رقمية عدة، منها، إشهار البطاقة الصفراء مرتين مناصفة بين الفريقين، والبطاقة الحمراء مرة واحدة بوجه محمد شاكر لاعب العين في الدقيقة 13 من زمن المباراة، وارتكاب 26 خطأ مناصفة بين القطبين، واحتساب 12 ركنية، 7 للعين و5 للجزيرة، و691 لمسة للعين مقابل 1335 للجزيرة، و203 تمريرات للعين، و538 لمصلحة الجزيرة، و31.4% نسبة استحواذ العين، مقابل 68.6% للجزيرة.

زيادة الضغط

حميد فاخر نجم العين السابق، شدد على أن العين والجزيرة على السواء، سعياً في بداية المباراة إلى حصد النقاط الثلاث كاملة لزيادة الضغط على الشارقة المتصدر، في ظل تحفظ الفريقين، قبل تمكن الجزيرة من فرض شبه سيطرة على مجريات الشوط الأول، في مقابل تباعد خطوط لعب العين نتيجة النقص العددي بعد طرد مدافعه محمد شاكر قبل نهاية الربع الأول من الشوط الأول.

شخصية الزعيم

ولفت فاخر إلى أن العين تأثر بطرد مدافعه شاكر، مشيراً إلى أن الجزيرة لم يستفد بالشكل المطلوب من حالة النقص العددي في صفوف الزعيم، الذي أثبت أنه هو مَن استفاد من ذلك النقص بظهور شخصيته المعهودة، مستنداً في ذلك إلى تراكم خبراته في كيفية التعامل مع الظروف الطارئة.

كامل العدد

ونوه فاخر بأنه من حق جماهير العين أن تفخر بفريقها بعد الأداء المميز، خصوصاً في الشوط الثاني، وتهديده مرمى الجزيرة في محالات عدة لم يكتب لها النجاح، مشيداً بتألق لاعبي العين، خصوصاً يحيى نادر وبندر الأحبابي وغيرهما، مشدداً على أن البنفسجي لعب كما لو أنه كامل العدد.

الوعي التكتيكي

خلف سالم نجم الجزيرة السابق، لفت إلى أنه لولا طرد محمد شاكر لاعب الزعيم، لفاز فخر أبوظبي في المباراة، موضحاً ذلك بقوله: الطرد رفع مستوى الوعي التكتيكي لدى العين بشكل ملحوظ، خصوصاً في الشوط الثاني، ولم يهتز، ولم تظهر على العين أي حالة تأثر نتيجة النقص العددي، وعرف كيفية التعامل مع ذلك النقص لمصلحته، وتمكن من الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على مرمى الجزيرة.

أفضل مباراة

واعتبر سالم «الكلاسيكو» من أفضل مباريات الدوري حتى الآن فنياً وجماهيرياً، مشيداً بأداء الفريقين، وبالحضور الجماهيري، مشدداً على أن البطولة بحاجة إلى مثل هذه المباريات والحضور الجماهيري لزيادة عزيمة اللاعبين، وتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، منوهاً بأن الجزيرة قدم أحسن شوط له في البطولة، وهو الأول تحديداً، وحصل على 4 فرص متاحة للتسجيل.

هجمات الجزيرة

وأشار سالم إلى أن عدم استثمار الجزيرة لحالة النقص العددي، منح العين ثقة كبيرة في شن العديد من الهجمات المرتدة الخطيرة بعدما تغير «سيناريو» المباراة، وتمكن الزعيم من استحضار شخصيته المعروفة، معللاً عدم استثمار الجزيرة للفرص المتاحة بضعف الأطراف، والتنظيم الدفاعي العالي المستوى للزعيم العيناوي.