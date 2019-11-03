الشارقة يفلت من الفجيرة الشارقة حقق فوزاً شاقاً على الفجيرة

أفلت فريق الشارقة الأول لكرة القدم بالأهم، وهو خطف النقاط الثلاث الثمينة بفوزه الشاق جداً على ضيفه الفجيرة بهدفين لهدف ضمن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، رغم أن الفجيرة لعب طوال أكثر من ساعة بعشرة لاعبين، وقدم أداء منضبطاً على خلاف التوقعات بعد هزيمته الثقيلة أمام العين بالسبعة في الجولة الماضية من البطولة، على العكس من الشارقة الذي يبدو أنه تأثر بعدم فاعلية نجمه الموهوب إيغور كورنادو الذي يعد «رئة» الفريق الأبيض بامتياز!

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، ومنها، إشهار البطاقة الصفراء 3 مرات، 2 على الشارقة وواحدة على الفجيرة، والبطاقة الحمراء مرة واحدة بوجه عبدالله صالح لاعب فريق الفجيرة، و55% نسبة استحواذ للشارقة، و45% لمصلحة الفجيرة، و1013 لمسة للشارقة مقابل 752 لمسة للفجيرة، و375 تمريرة لفريق الشارقة، و262 تمريرة لمصلحة الفجيرة.