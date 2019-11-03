خورفكان «محروم» من النصر

حرم فريق النصر الأول لكرة القدم مضيفه خورفكان من تحقيق نصره الأول في البطولة بعدما ألحق به الهزيمة بهدف دون رد في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، ليواصل العميد سلسلة نتائجه الباهرة بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف، فيما «ينفرد» خورفكان بكونه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن بعد مرور 6 جولات من البطولة، وهو مؤشر يتطلب وقفة جادة قبل فوات الأوان!

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء 4 مرات مناصفة بين الفريقين، و32.5% نسبة استحواذ خورفكان، و67.5% للنصر، وارتكاب 4 أخطاء على خورفكان، و11 على النصر، و672 لمسة لخورفكان و1260 لمسة للنصر، و202 تمريرة لخورفكان و494 للنصر، واحتساب 3 ركنيات لخورفكان و10 للنصر.